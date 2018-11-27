Osmaniye’de, vatandaşa ücretsiz defne fidanı

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde vatandaşlara defne fidanı dağıtılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen 500 adet defne fidanının ücretsiz olarak verildiği belirtildi. Defne yaprağının kurutularak yurt dışına ihraç edilen bir ürün olduğunu belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, defne hakkında şunları kaydetti: “Defne ağacı her dem yıl boyu yeşil olup güzel bir peyzaj bitkisidir. Kuru yaprakları gıda muhafazasında, kışlık elbise, yatak, yorgan saklamada naftalin yerine kullanılabilir. Defne yaprağı aşırı kullanılmamak kaydıyla çay olarak kullanılabilmektedir. Zeytine benzer meyvesi olmakta, bu meyveler yaklaşık 5 kiloda 1 kilo yağ verebilmektedir.Defne yağı antimikrobiyal olup güzellik, cilt yumuşatma ve parlaklık verme özelliklerine sahiptir. Bu nedenle kozmetikte kullanılmaktadır. Hatay İlinde zeytinyağı ile karıştırılarak sabun yapılıp satılmaktadır. Ayrıca defne halk arasında har-gar gibi isimlerle anılmaktadır. Defne ağacının iklim ve su isteği zeytin ağacı gibidir.”

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE