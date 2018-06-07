Osmaniye’de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 12 bin fidan dağıtıldı. Şehrin değişik noktalarında kurulan stantlarda, ayrıca bez torba, ile “Geleceğini Yok Etme ve Zehir Olmasın Gelir Olsun” isimli tanıtım broşürlerinden verilerek bilgilendirme yapıldı. Dağıtımlara semt pazarlarının olduğu günlerde hafta boyu devam edilecek. Salı semt pazarı girişinde ve cumhuriyet meydanında kurulan stantlarda dağıtılan Çınar, çam, oya ağacı, palmiye, murt ağacı ve keçi boynuzu fidanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre günü etkinlikleri kapsamında fidan dağıtan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sorumluluğumuzu yerine getirelim. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakalım. Geleceğimizi yok etmeyelim.” İfadelerini kullandı. Stantlarda son derece sağlıklı bez torbaların dağıtılmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise bu güzel etkinliklerden dolayı belediye başkanı başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti. Düzenlenen etkinliğe ayrıca MHP Osmaniye İl Başkanı Melih Loş ve yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve yönetimi de katıldı. Başkan Kadir Kara ve protokol üyeleri, kapalı Salı Semt Pazarını gezerek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara işlerinde kolaylıklar dileyip, ramazan ayını tebrik ettiler.

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