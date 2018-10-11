Osmaniye’de, vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimlerinde eğitimli ve deneyimli personel tarafından, vektörle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Hava sıcaklığının halen devam ettiği şu günlerde İl merkez ve ilçelerine bağlı köylerin tamamında ev, bataklık, ahır ve benzeri yerler tek tek gezilerek 7 araç ve 35 personelle larvasit ve araç üstü ULV cihazıyla ilaçlama yapılıyor. Türkiye’de tarih boyunca en önemli hastalıklarından biri olan sıtmanın yürütülen yoğun ve başarılı çalışmalar sonucunda sona erdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Ancak, geçmişte yaşanan tecrübeler göstermiştir ki mücadelemize ara vermeden devam etmemiz en önemli prensiplerdendir. Yapılan periyodik çalışmalar olmadığı takdirde sıtmanın tekrar geri döneceği aşikardır. Bu sebeple Sıtma Eliminasyon Programı kapsamında hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. İlimizde sulak nemli alanların fazla olması ve yaz mevsiminin oldukça sıcak ve uzun geçmesi nedeniyle, vektörler ve sivrisinekler için yaşama, üreme alanı olarak uygun bir ortam oluşmaktadır. Zararlılarla mücadele hiç kuşkusuz bilinçli yapılmak zorundadır. Verketörler ile bulaşan hastalıkların önlenmesi için vektör mücadelesinin eğitimli kişiler tarafından yapılması önemlidir.” dedi. Dr. Hasan Öznavruz, sivrisinek ve vektör mücadelesinin, Sıtma Savaş Birimlerinde eğitimli ve deneyimli personel tarafından periyodik olarak yapılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

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