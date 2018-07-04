Osmaniye’de yağlık ayçiçeği hasadına başlandı

Osmaniye il genelinde kuru alanlarda buğdaya alternatif ürün olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadına başlandı. Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, bu sene 60 bin dekar alana ekim yapıldığını, geçen sene dekar başına 325 kilogram verim elde edilirken bu sene bu rakamın 380 kilogramlara kadar çıkmasının tahmin edildiğini ifade etti. Çukurova Bölgesinin önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye’de 2018 yılı yağlık ayçiçeği hasadına başladı.Merkeze bağlı Kesmeburun Köyünde düzenlenen hasat programına Vali Ömer Faruk Coşkun’da katıldı. Geçtiğimiz yıl Osmaniye’de 65 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığını söyleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde geçtiğimiz yıl 21 bin tonluk bir rekoltemiz oldu. Bu sene ekili arazilerimizde azalma var ancak dekar başına verimdeki artışla bu eksiklik rekoltede giderilmiş olacak.” dedi.

60 BİN DEKAR ALANA EKİLDİ

Önceki yıl yağlık ayçiçeğinde dekar başına 325 kilogram verim elde edildiğini kaydeden Müdür Sağlam, “Bu sene ekili arazilerimiz 60 bin dekar civarında oldu. Geçen sene dekar başına 325 kilogram verim elde edilirken bu sene bu rakamın 380 kilogramlara kadar çıkmasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 21 bin ton ürün elde etmiştik. Ekili arazilerimizde düşüş olmasına rağmen verim artışı nedeniyle bu sene de 21 bin ton civarında ürün elde edeceğimizi öngörüyoruz.” diye konuştu.

YAĞIŞLAR BİR ÇOK ÜRÜN İÇİN CAN SUYU OLDU

Bu seneki yağışların birçok ürünün verimine olumlu katkı sağladığını belirten Sağlam, “Bu seneki yağışlar tam ayçiçeğinin dolum dönemine denk geldi. Bu nedenle geçen seneye oranla yüzde 20-25 seviyesinde artış olmasını bekliyoruz. Satış rakamları da 1,90-2 lira seviyesinde. Sulanamayan ve biçerdöverin girebileceği arazilerde alternatif ürün olarak çiftçilerimize yağlık ayçiçeğini tavsiye ediyoruz ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu seneki mevsimsel yağışlar birçok ürün için adeta can suyu oldu ve yağlık ayçiçeğinde olduğu gibi verimde artı olarak bize geri döndü. Bu sene hasat başlamadan önce yağlık ayçiçeğinde verimi 350 kilogram tahmin ediyorduk ancak hasatla birlikte bu beklentimiz 380 kilogramlara kadar çıktı.” dedi. Çiftçi Veli Büyükbörüklü ise bu sene 85 dekar alana ayçiçeği ektiğini ifade ederek, dekara 350 ila 400 kilogram arası verim aldığını, bu sene herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını ve güzel bir ekim yılı geçirdiğini ifade etti. Büyükbörüklü, “Yağışlar çok işimize yaradı, Allahın verdiğine şükürler olsun. Gerek buğdayda, gerek ayçiçeğinde gerek mısırda verimi oldukça artırdı.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE