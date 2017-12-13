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Osmaniye’de yaralı karaca tedavi altına alındı264 defa okundu

kategorisinde, 13 Ara 2017 - 21:02 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de yaralı karaca tedavi altına alındı

Osmaniye’de ayağından yaralı olarak bulunan karaca, tedavi altına alındı. Merkez Gebeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda hayvan sever vatandaşlar tarafından bulunan karaca, tedavi için ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince alınan karaca, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Doğa Yaban Hayatı Koruma Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından muayene edilen karacanın sol ön ayağının bilek kısmından kırık olduğu belirlendi. Ağrı kesici verilmesinin ardından ayağı sargıya alınan karaca, ileri tetkik ve tedavi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderildi. Karaca’nın iyileşip yeniden yürüyebilecek duruma geldiğinde doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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