Osmaniye’de “Yemen’e Umut Ol” Kermesi

Osmaniye İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla “Yemen’e sessiz kalma, umut ol” kermesi açıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda açılan yardım kermesinde, gıda, giyim ve el emeği ürünlerin satışından elde edilecek gelir, Yemen’deki Müslümanlara gönderilecek. Diyanet Vakfı , İHH Osmaniye, Eğitim Birsen, Vefader, Hayrat Vakfı, Okad, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, Vefader, İlsander ve Osmaniye Mimar ve Mühendis Grubundan oluşan Sivil Toplum Kuruluşlarına, Osmaniye AFAD Müdürlüğü de sine vizyon gösterisi ve birçok konuda destek verdi. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, emperyalist güçlerin mazlum Müslümanların üzerinde denediği savaşın devam etmekte olduğunu belirterek, “Burada 25 milyonu aşkın insan yaşıyor. Kadın erkek, genç, ihtiyar ve çocuk hepsi şuanda mağdur durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelinde bir kampanya düzenledi ama onun dışında biz Osmaniye olarak 10’dan fazla STK ile beraber kurumlarla da birleşerek bir kermes düzenledik. Kermese katkı veren tüm STK’lara teşekkür ediyorum.” dedi. TÜGVA Şubesi Kadın Aile Koordinatörü Tuğba Öner ise Yemen’e yardım amacıyla düzenlenen kermese destek vermekten mutlu olduğunu belirterek, “Yardım kermesinde yer almaktan mutluyuz. Bugün burada Yemen’deki kardeşlerimiz için hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm Müslüman alemine sesleniyorum. Gerçekten artık fiili olarak bir şeyler yapmamızın zamanı geldi ve geçiyor. Kermese maddi manevi destek veren, katkıda bulunan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ise şöyle dedi: “Biz Osmaniye olarak , İslam coğrafyasında ve diğer bölgelerdeki yaralara nasıl ilaç oluruz, nasıl faydalı oluruz gayesi ile çıktığımız bu yolda, bugün güzel bir çalışma yaptığımız kanaatindeyim. Burada maddi olarak birikenden çok birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu gösterdik. En önemli sonucun bu olduğuna inanıyorum. Tüm arkadaşlara, destek verenlere ve halkımıza teşekkür ediyorum.”

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