Osmaniye’de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Osmaniye’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalan ilk ders zili ile başladı. İlköğretim haftası etkinlikleri kapsamında, Valilik önündeki Atatürk Anıtına, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından çelenk sunuldu. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Törene, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

421 OKULDA 128 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Osmaniye’de 421 okul, 6 bin 398 öğretmen ve 128 bin 559 öğrenciyle eğitim ve öğretim döneminin başlamasının heyecanını yaşadıklarını belirten Vali Coşkun, “Eğitim öğretim yılına başlarken, geleceğin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Valilik olarak; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız.” dedi.

İYİ BİR EĞİTİMİ TOPLUMU GERİ KALMIŞLIKTAN KURTARIR

İnsanın davranışlarını biçimlendiren ve ona vasıf kazandıran en önemli unsurun, eğitim olduğunu vurgulayan Vali Coşkun şöyle devam etti: “İyi bir eğitim, bir toplumu geri kalmışlıktan kurtardığı gibi modern ve medeni bir toplum haline de getirir. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sabır ve fedakârlık timsali öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Değerli Öğretmenlerim; Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olmasının sizlerin üstün çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur. Sevgili Öğrenciler; Kendinize güvenin, öğretmenlerinizi, okulunuzu ve birbirinizi sevin, zararlı alışkanlıklardan kaçının. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE