Osmaniye’de Yeni eğitim öğretim yılı ilk ders zili ile başladı

Osmaniye’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalan ilk ders zili ile başladı. Eski valilik önünde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, 7 Ocak İlkokulu’nda devam etti. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak buradaki konuşmasında, milli eğitim davasının her dönemde ülkenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Aydın Albak, “Ülke olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkânlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu nedenden dolayı gençlerimizi; günümüzün en modern eğitim araç ve gereçlerini kullanarak, ülkesini ve milletini seven, millî ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, düşünen, tasarlayan, tasarladığını üreten, teknolojiyi takip eden nitelikli bireyler olarak yetiştirmemiz gerekmektedir. Şehitler ve kaleler kenti olan ilimizde bu yıl; 420 okulumuzda 132 bin 681 öğrencimiz ve 7 bin 446 öğretmenimiz ile eğitim ve öğretim yılı başlayacaktır.” dedi. Konuşmasının devamında çocuklara ve gençlere seslenen Albak, “Sizler çıktığınız eğitim yolunda ailelerinizden ve bizlerden aldığınız destek ile kendinizi, sorumluluklarının bilincinde, bilgiyi üretebilen ve aktarabilen, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık, milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, toplumlar tarafından benimsenmiş değerlere saygılı, ülkemizin geleceği adına gerekli bilgi, birikim ve özgüvene sahip bireyler olarak yetiştirmelisiniz. Sevgili öğrencilerim; Derslerinize çok çalışarak, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri yakından takip ediniz. Pırıl pırıl bir gelecek sizleri bekliyor, ülkemizin ve geleceğimizin ümidi ve teminatı sizlersiniz. Bu eğitim-öğretim yılında sizlere sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.” dedi. Daha sonra ise okula yeni kaydolan öğrencilere temsilen, ‘Hoş geldiniz çiçeği’ çiçeği verildi. Şiir sunumu, halk oyunları ve Türk Devletleri Bayrak gösterisinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından ilk ders zili çalınarak sınıflara girildi. Vali Ömer Faruk Coşkun ve diğer protokol üyeleri, öğrencilere ücretiz ders kitaplarını dağıtarak, “2019-2020 Eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün velilerimize öğrencilerimize öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

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