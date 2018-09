Osmaniye’de yeni eğitim öğretim yılı kutlamaları

Osmaniye’de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı, Mehmet Akif İlkokulu’nda yapıldı. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, kamu kurum ve kuruluş il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programın devamında, halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından, 1. sınıf öğrencilerine “Hoş geldiniz” çiçeği verildi. Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, ülke genelinde 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen, il genelinde ise 130 bin öğrenci, 7 bin öğretmen, 5 bin 300 derslik ve 420 okulda eğitim öğretime başlandığını söyledi. Eğitimin sadece okullara hapsedilmeyecek kadar geniş bir olgu olduğunu vurgulayan Müdür Çelik, “Biz eğitimi annelerle babalarla çevreyle yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle hep beraber çocuklarımızın geleceğini inşa etme süreci olarak tanımlıyoruz. Çocuklarımızı eğitirken, iyi bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlarken, aynı zamanda da çağın donanımlarıyla donanmalarını, emsalleriyle yarışmalarını ve 8 milyarlık dünyada 80 milyonluk Türkiye olarak şuan ki bulunduğumuz yerden daha ileriye gidebilmenin hedeflerini gayelerini arıyoruz.” dedi. Eğitimciler olarak tek başına bir şeyler yapamayacaklarını kaydeden Çelik, anne ve babalardan da destek beklediklerini hatırlatarak,”Her çocuk ayrı bir dünyadır. Her çocuktan her konuda başarı beklememeliyiz. Çünkü her insanın yaradılışı farklıdır. Her insanın yapacağı güzellikler farklıdır. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı kaybolmasın yeter. Onlar geleceğe güvenle baksınlar. Kendilerini sevsinler ve bu vatana bu topraklara ait olduklarını hissetsinler. Ondan sonrası bir şekilde gelir diyoruz.” diye konuştu. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, protokol üyeleri sınıflara geçerek öğrencilere kitap dağıtımı yaptılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE