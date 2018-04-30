Osmaniye’de Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarına yönelik Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri (NRP) semineri düzenlendi. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Koordinatörlüğünce düzenlenen seminerde, doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan 24 hekim ve 22 sağlık personeline Dr. Tanju Altunsu tarafından bilgilendirme yapıldı. Seminerde, doğum sonrası gerçekleşen fizyolojik olaylar, canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri, canlandırmaya hazırlık aşamaları, doğum öncesi riskli durumlar ve yenidoğan canlandırmasında gerekli müdahaleler anlatıldı. Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavlarının ardından başarılı olan katılımcılara sertifikaları, Kurs Sorumlusu Dr. A.Tanju Altunsu, İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Birim Sorumluları tarafından takdim edildi.

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