Osmaniye’de yetenekli sporcular tespit ediliyor

Osmaniye’de “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” ilkokullarda uygulamaya konularak, yetenekli sporcular tespit ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi 81 İldeki ilkokullarda uygulamaya konulacak. Bu kapsamda yetenekli sporcular tespit edilerek, spora teşvik edilecek. Osmaniye genelinde büyük çalışmanın başlatılacağına dikkat çeken Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Oluşturulacak olan il proje uygulama ekibinde her grup için 11 beden eğitimi öğretmeni ve 11 gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğüne bağlı görev yapan antrenör bulunacak. Yapılacak taramalar öncesi Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerle bir bilgilendirme toplantısı yapılarak projenin detayları anlatıldı. İl Merkezi ve İlçelerde bulunan ilkokullarda 10 bin üçüncü sınıf öğrencisini kapsayacak olan projenin planlama takvimi 2 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Umarım spora karşı ilgisi olan yetenekli çocuklarımızın tespiti başarı ile yapılarak onların gelişimine büyük bir katkı sağlayacak olan eğitimlerine başlanır.” diye konuştu.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye