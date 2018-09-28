Osmaniye’de yetiştiricilere 78 adet koç dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Osmaniye’de 37 yetiştiriciye “İvesi” ve 41 yetiştiriciye “Akkaraman” Irkı olmak üzere 78 adet koç dağıtımı yapıldı. İl Müdürlüğündeki dağıtım törenine Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı Mustafa Saygılı ve yetiştiriciler katıldı. İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, projenin esas amacının yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması olduğunu söyledi. Sağlam, proje kapsamında alınan erkek damızlıkların ücretinin ise yüzde 75’inin Bakanlık tarafından yüzde 25’inin ise yetiştirici tarafından karşılandığını belirtti. Proje kapsamında 2018 yılında bakanlık tarafından koç alımı için 118 Bin lira tahsis edildiğini aktaran Müdür Sağlam şöyle dedi: “Tahsis edilen bu para ile Şanlıurfa İli Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ve Konya İli Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden koç alınarak İlimizde küçükbaş yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerimize dağıtımı yapılmıştır. Projenin uygulanmaya başladığı 2014 yılından itibaren bugün dağıtılan koçlarda dahil olmak üzere 163 yetiştiriciye 193 bin 330 lirası Bakanlık katkısı olmak üzere 253 bin 74 lira tutarında İvesi ırkı koç, 15 yetiştiriciye 10 bin lirası Bakanlık Katkısı olmak üzere 13 bin 200 lira tutarında Kıl Keçisi ırkı teke, 126 yetiştiriciye 168 bin 787 TL’si Bakanlık katkısı olmak üzere 219 bin 412 lira tutarında Akkaraman Irkı koç dağıtımı yapıldı. Toplamda 307 yetiştiriciye 372 bin 117 lirası Bakanlık katkısı olmak üzere toplam 485 bin 686 lira değerinde damızlık erkek materyal dağıtımı yapıldı.” Vali Yardımcısı Metin Esen ise devletin her zaman yetiştiricinin yanında olduğunu, valilik olarak böyle güzel projelerin her daim destekçisi olduklarını belirterek yetiştiricileri tebrik etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE