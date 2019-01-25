MENÜ
Bugün: 26 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 101.801
DOLAR 5,2687
EURO 6,0168
ALTIN 220,76
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Osmaniye’de yükümlüler, okulların temizliğini yapıyor220 defa okundu

kategorisinde,25 Oca 2019 - 14:29 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de yükümlüler, okulların temizliğini yapıyor

Osmaniye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, denetimli serbestlik sisteminden yararlanan yükümlüler, okulların temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyorlar. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde, Türkiye genelinde ‘yarı yıl tatiliyle eşgüdümlü olarak’ başlatılan proje kapsamında, Osmaniye özelinde; Osmaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce oluşturulan 46 kişilik ekip, il ve ilçelerde belirlenen okulların genel temizliğini yapmaya başladı. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu’nda yapılan çalışmayı, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kargın ile birlikte inceleyen Cumhuriyet Savcısı Hami Can, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Savcı Can, bu gün itibarıyla 195 yükümlünün çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda ‘kamu hizmeti cezasını’ yerine getirmekte olduğunu, bunlardan 46’sının okulların genel temizliğini yapmakta olduğunu kaydetti. Can, “Burada asıl amaç, yükümlülüğü yerine getirmekle birlikte aynı zamanda topluma artı değer kazandırmaktır ve yine bir şekilde suç işlemek suretiyle toplumla ihtilafa düşmüş bireylerin topluma kazandırılmasıdır.” dedi. Savcı Can, temizlik hizmetlerin yanı sıra ‘Denetimli Serbestlik yükümlülerinin iş gücünden yararlanmak suretiyle’ 2018 yılı içerisinde 5 bin 950 adet ağaç dikimi ve bakımı yapıldığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ