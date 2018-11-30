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Osmaniye’de ‘Yunus Timleri’ göreve başladı103 defa okundu

kategorisinde,30 Kas 2018 - 19:43 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de ‘Yunus Timleri’ göreve başladı

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 1’i Komiser Yardımcısı 16 kişiden oluşan motorize ‘Yunus Timleri’ göreve başladı. Masal Park yanındaki otopark alanında düzenlenen tanıtım programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve polis memurları katıldı. Vali Coşkun ve Emniyet Müdürü Gökduman, timde görev alan polis memurlarını tebrik ettiler. Vali Coşkun, “Bu timde görev alacak olan arkadaşlarımız bir aylık hem teorik hem pratik eğitimlerini aldılar. İnşallah bundan sonra sahada olacaklar. Emniyetimizin asayiş hizmetlerine büyük bir güç katacağına inanıyoruz. Tekrar ilimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” dedi. Halkın kalabalık olduğu saatlerde ve bölgelerde görev yapacak olan Yunus Timindeki 2 motosikletli ekip tarafından gösteri sunuldu. Tanıtım programı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. /İbrahim Emül

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