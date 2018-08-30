Osmaniye’de zaferin 96’ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Osmaniye’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Kutlama programı sabah saat 08.10’da Yeni Valilik Önündeki Atatürk anıtı önünde başladı. Burada, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Coşkun konuşmasında, “Milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olan 30 Ağustos Zaferi; milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk Ordusu’nun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir.” dedi. Ardından Valilik Makamında protokol sırasına göre tebriklerin kabulü yapıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı 2’nci etaptaki tören ise Vali Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Oruç Atakan Cevahir yaptı. Ardından Piyade Asteğmen şiir okudu. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi sırasında katılımcılar, ellerindeki Türk Bayrakları ile seslendirilen marşlara eşlik ettiler. Kutlama programı, tören geçişi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE