Osmaniye’de zaferin 97’nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

Osmaniye’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’nci yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı. Kutlama programı sabah saat 09.00’da Yeni Valilikteki Atatürk anıtı önünde başladı. Burada, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Vali Coşkun, makamında tebrikatı kabul etti. Devlet Bahçeli Bulvarı’ndaki tören ise Vali Coşkun, Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye Garnizon Komutanı Topcu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Asteğmen Hasan Furtana yaptı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi sırasında katılımcılar, ellerindeki Türk Bayrakları ile seslendirilen marşlara eşlik ettiler. Sağlık Teğmen İbrahim Halil Cinpolat’ın şiirini okuması sonrasında tören geçişi yapıldı. Vatandaşlar, askeri birlikler zırhlı araçların geçişlerini ilgiyle izledi. Jandarma Köpeğinin gösterisi büyük beğeni topladı. Havadan yine jandarmaya ait drone ile Türk Bayrağı tören alanı üstünde gezdi. Tören, Mehter Takımının geçişi ile son buldu.

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