Osmaniye’de zeytin hasadına başlandı

Osmaniye’de yağlık ve salamuralık zeytin hasadı başladı. Merkeze bağlı Şekerdere Köyü’nde düzenlenen hasat programına Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Vali Coşkun, daha sonra işçilerle birlikte zeytin toplama tırmığı ile ağaçlardan ilk hasadı yaptı.

REKOLTE BEKLENTİSİ 91 BİN TON

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında 139 bin dekar arazi üzerinde ekili zeytin arazilerinden yaklaşık 79 bin ton bir rekoltenin olduğunu belirterek, “Bu yıl rekolte tahminimiz ise 5 bin dekar arazimizi daha ağaçlandırılarak ve 144 bin dekar alana çıkarttık. Toplamda 91 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde yağan yağışlardan dolayı kasım ayının ortalarına doğru yapılan hasatlarda biraz daha salamura değeri yüksek olan ürünler bekliyoruz. Ancak yağmurlar bir on gün önce daha yağmış olsaydı verim yüksek ürün elde edebilirdik. Son yağışlardan dolayı yine ağaçlardaki ürün hemen kendini göstermiştir. Çiftçilerimize tavsiyelerimiz şu, biraz daha hasat için beklensin. Bir 10-15 gün sonra salamura değeri yüksek olacak verimler olacak.” dedi.

TARIMIN YAPILAMADIĞI ARAZİLERE ZEYTİN EKİLECEK

Zeytinin pazarlanmasında herhangi bir sıkıntının yaşamadığını kaydeden Sağlam, ağaçların genç olduğunu ve 144 bin dekarda 4 milyona yakın ağaç kapasitesinin bulunduğunu ifade etti. 3 milyona yakın zeytin ağacının verimde olduğunu söyleyen Sağlam, “Daha ileriki yıllarda, yaklaşık bir 5 yıl içerisinde 100 bin ton rekolte hedefimiz var. Buna üçüncü yılın sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Daha da ekim devam ediyor. Yaklaşık 120 bin dekar arazimiz daha tarımın yapılamadığı, biçerlerin giremediği yerlerde zeytin ağaçları ile toprağın buluşmasını sağlayacağız. Ormanlarımıza yakın yerlerde, özellikle anızlardan ve arazide çıkan yangınlardan dolayı orman yangınlarına sıçramaması için, bu alanların zeytin bahçelerine dönüştürülmesi noktasında Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapıyoruz. Bizler fidan talep ettik onlar verilirse, orman ile engebeli arazilerde, marjinal diye tabir ettiğimiz arazileri de zeytinle buluşturmaya çalışacağız.” diye konuşu.

BİYOTEKNİK ÇALIŞMA YAPILACAK

Bu yılki zeytinde hasadından elde edilen verimden çiftçinin memnun olduğunu belirten İbrahim Sağlam şöyle devam etti: “Verim ufak tefek biyolojik mücadele ile bundan sonraki yıllarda daha da iyiye gidecektir. Bundan sonraki yıllarda narenciyede yapmış olduğumuz biyo teknik veya biyoljik mücadele kapsamında, bunu zeytin sineğine karşı 2019 yılı içerisinde bir çalışma yapacağız. Gerek görüldüğünde de zeytinde de bu mücadeleyi başlatacağız. Çiftçilerimize bereketli bol verimli bir sezon diliyorum. ” Vali Coşkun ve beraberindekiler, hasat programının ardından, yakınlarda bulunan bir zeytin fabrikasında incelemelerde bulundu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE