Osmaniye’deki Suriyeli çocuklara uyum seti dağıtıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından göçmen çocuklar için hazırlanmış olan MUYU (Uyum) Eğitim Seti, Suriyeli çocuklara dağıtıldı. Osmaniye Konaklama Tesisindeki ilkokulda gerçekleştirilen dağıtım töreninde, çocuklara MUYU setleri, Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından verildi. Vali Coşkun, dağıtım töreni öncesinde şehir merkezindeki Suriyeli Kayıt Güncelleme Merkezi’ni ziyaret etti. Burada, yapılan çalışmalar hakkında Vali Coşkun’a bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, şu an itibariyle ‘Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kayıtlarının Güncellenmesi Projesi’ kapsamında güncelleme işlemlerinin parmak izi üzerinden yapılacağını, proje tamamlandığında il genelinde 47 Bin 299 Suriyeli misafirin kimlik bilgilerinin güncellenmiş olacağını söyledi. İlde, biri şehir merkezi diğeri Osmaniye Konaklama Tesisinde olmak üzere iki ayrı merkezde güncellemenin yapıldığını da ifade eden Bilen, “Randevu sistemi ile çalışılacak olan bu projede yabancılar kendilerine verilen tarih ve saatte güncelleme merkezlerimize gelerek tüm işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenmiş olan kimliklerini alabileceklerdir.” dedi. Ziyareti sırasında, işlemlerini yaptırmak üzere bekleyen Suriyelilerle de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, programının devamında Osmaniye Konaklama Tesisine giderek, Tesisin ilkokulunda düzenlenen MUYU (Uyum) setlerinin dağıtım törenine katıldı. Dağıtım öncesi, MUYU Setleri hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, eğitim setlerinin, göçmen çocuklar ile Türkiye’de yaşayan çocuklar arasında iletişimi kolaylaştırmak, göç konusunda farkındalık oluşturmak ve göçmen çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere 6-11 yaş arasındaki göçmen çocukların kullanımı için hazırlandığını söyledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocuklara içerisinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan hikâye kitapları, resim defterleri, boyama kalemleri ve kalem kutusu bulunan MUYU setlerini dağıttı. Dağıtılan setlerin, öğrencilerin uyum süreçlerine ve eğitim hayatlarındaki başarılarına katkı sağlamasını temenni eden Vali Ömer Faruk Coşkun daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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