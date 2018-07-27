Osmaniye’den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Osmaniye’den hac görevi için bu yıl kutsal topraklara giden ilk kafileden oluşan 173 kişi dualarla yolcu edildi. Kafile için Rızaiye Mahallesindeki İmamı Azam Camisi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Programa, Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci’nin yanı sıra hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve İlahiler ile başlayan uğurlama programında hacı adayları ve yakınlarına hitaben bir konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci, hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğunu vurguladı. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Değirmenci, “Bu kafilemizin içinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları var. Bu sebepten bu kafilemiz bizim için çok özeldir. Bu hacı adaylarımız İnşallah Medine’ye Peygamberimize misafir olarak gitmiş olacaklar. Hacı adaylarımızdan bizler de bir şeyler istiyoruz. İlimizi, ülkemizi temsilen Suudi Arabistan’ın Medine şehrine Peygamberimizin yanına gittiklerinde bizlerden de selam götürmelerini, Beytullah’a vardıklarında, bizler için, ülkemiz için, ülkemizin birlik ve beraberliği için, ülkemiz semalarından ezanların dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için, hepimiz için dualar etmelerini istiyoruz.” diye konuştu. Kutsal hac yolculuğuna çıkan Osmaniyelilerin, ailelerinin ve yakınlarının katıldığı programın sonunda, gerçekleştirilen vedalaşma esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Hacca gidenlerin yakınları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Kutsal topraklara hareket eden hacı adaylarının yakınları, çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Biz de bu programlar vesilesi ile hacca gidenlerin heyecanını paylaşıyoruz. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Allah yolunuzu açık etsin. Bizden selam götürün Allah Resul’üne. Kâbe’de bizim için de dua edin.” şeklinde konuştular. Program hacı adaylarının yakınları ile vedalaşmanın ardından tekbirler ve salâvatlarla otobüslere bindirilerek uğurlanması ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE