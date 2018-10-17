Osmaniye’den Suruç’taki öğrencilere eğitim yardımı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da aralarında bulunduğu bir gurup yardımsever tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesindeki bir köy okulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı. Kırmit Köyü İlkokulu Öğretmeni Burcu Efendioğlu, 30 öğrencisinin eğitimi için sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Genç öğretmenin bu talebine birçok ilden olduğu gibi Osmaniye’den kulak verilip harekete geçildi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Salih Bahçeli İlkokulu Müdürü Mehmet Bereketoğlu, Anadolu Lisesi Müdürü İshak Kazım Akgüner, Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Panavur, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Ali Koçer, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Kamile Başlı, Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Havva Polat, öğretmen Meryem Yeşilbağ, Müzik öğretmeni Alper Türköz, İzci Lideri Ahmet Çoban, Merdan Kahya ve bir gurup yardımseverin katkılarıyla, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde kullanılmak üzere kırtasiye ve temizlik malzemeleri temin edildi. Yardım kolileri yine izci lideri ve gönüllü izci gurubu tarafından Kırmit Köyü İlkokuluna ulaştırılarak öğrencilere dağıtıldı. Sınıf öğretmeni Burcu Efendioğlu, bu çağrısına duyarsız kalmayıp katkıda bulunan herkese ve destekleri ile her zaman yanlarında olan Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir’e öğrencileri adına teşekkür etti.

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