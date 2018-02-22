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Osmaniye’der Afrin’e gidecek olan güvenlik güçleri uğurlandı712 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2018 - 18:01 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’der Afrin’e gidecek olan güvenlik güçleri uğurlandı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için bölgeye gidecek olan Jandarma Özel Harekât personelini operasyon bölgesine uğurladı. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Vali Coşkun’un yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı. Vali Coşkun, Jandarma Özel Harekât personeline “Sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim vatanı ve milleti için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin. Hepimizin kalbi ve duaları sizlerle birlikte. Yolunuz açık olsun, Allah’a emanet olun.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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