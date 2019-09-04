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Osmaniyeli asteğmen, kalbine yenik düştü474 defa okundu

kategorisinde,04 Eyl 2019 - 15:19 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli asteğmen, kalbine yenik düştü

Ankara’da, terhisine 5 ay kala kalp krizi geçiren Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bila’nın acı haberi memleketi Osmaniye’deki baba evine ulaştı.

Şubat ayında İzmir Yeni Foça’daki 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda eğitim gören Ekrem Bila, daha sonra Ankara Güvercinlik’te asteğmen olarak göreve başladı. Bugün kalp krizi geçiren Bila, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Bila’nın Ulaşlı Mahallesi’ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Şükrü ve anne Sultan Bila’ya verdi. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra fenalaşan Bila çiftine, sağlık ekibi müdahale etti. Terhisine 5 ay kala hayatını kaybeden Bila’nın bekar olduğu öğrenildi. Bila’nın cenazesinin, yarın merkeze bağlı Tehçi köyünde toprağa verileceği bildirildi.
Haber:İBRAHİM EMÜL

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