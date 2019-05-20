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Osmaniyeli atlet, Türkiye 2'ncisi oldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniyeli atlet, Türkiye 2’ncisi oldu8 defa okundu

kategorisinde,20 May 2019 - 17:11 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli atlet, Türkiye 2’ncisi oldu

Osmaniyeli Atlet Alper Fındık, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm müsabakalarında, 2000 metre koşuda, 6.11’lik derece elde ederek, kendi serisinde birinci, genel sıralamada ise Türkiye 2’ncisi oldu. Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği sona erdi. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen yarışlara, Türkiye geneli 24 il karma takımından 350 sporcu katıldı. ANALİG Atletizm Türkiye Birinciliği, Nevin Yanıt Atletizm Komplesinde yapılan yarışların ardından tamamlandı. ANALİG Atletizm Türkiye Birinciliğinde, Osmaniye adına yarışmaya katılan Alper Fındık, 2000 metreyi 6.11’lik derecesiyle, kendi serisinde 1., genel sıralamada Türkiye 2’ncisi olarak derece elde etti.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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