Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi

Osmaniye Atletler katıldıkları cirit ve gülle atma şampiyonasından derecelerle kente döndüler. Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar şampiyonası Mersin’in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı. Şampiyonaya Osmaniye’den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularından U18 cirit atma Oğuzhan Usta Türkiye şampiyonu olurken, U18 gülle atmada Nuh Bolat Türkiye ikincisi, U16 cirit atmada Seher Cansu Cengiz Türkiye şampiyonu, U16 Damla Nur Anar cirit atmada Türkiye ikincisi, U16 cirit atmada Mehmet Kırca Türkiye şampiyonu ve U16 cirit atmada İsmail Ağca Türkiye ikincisi olarak derece elde etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE