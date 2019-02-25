maltepe escort
kartal escort
Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 25 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 104.330
DOLAR 5,3050
EURO 6,0299
ALTIN 226,36
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi87 defa okundu

kategorisinde,25 Şub 2019 - 15:31 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi

Osmaniye Atletler katıldıkları cirit ve gülle atma şampiyonasından derecelerle kente döndüler. Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar şampiyonası Mersin’in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı. Şampiyonaya Osmaniye’den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularından U18 cirit atma Oğuzhan Usta Türkiye şampiyonu olurken, U18 gülle atmada Nuh Bolat Türkiye ikincisi, U16 cirit atmada Seher Cansu Cengiz Türkiye şampiyonu, U16 Damla Nur Anar cirit atmada Türkiye ikincisi, U16 cirit atmada Mehmet Kırca Türkiye şampiyonu ve U16 cirit atmada İsmail Ağca Türkiye ikincisi olarak derece elde etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ