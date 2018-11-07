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Osmaniyeli boksörden Türkiye derecesi114 defa okundu

kategorisinde,07 Kas 2018 - 18:04 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli boksörden Türkiye derecesi

Türkiye Boks Federasyonunca Mersin’in Erdemli İlçesinde düzenlenen, Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakaları sonunda Osmaniyeli boksör Murat Obudan, Türkiye ikincisi olarak derece elde etti. Erdemli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmalara, 24 ilden 95 sporcu katıldı. Osmaniye’den büyük erkekler kategorisinde şampiyonaya katılan 60 kiloda Murat Obudan Türkiye ikincisi olarak derece elde etti. 85 karşılaşmanın gerçekleştirildiği şampiyonada sporcu Obudan, 40 sporcu arasında yer alarak Balıkesir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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