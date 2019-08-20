Osmaniyeli genç, Sualtı Hokeyi Milli Takımında

OSMANİYELİ sporcu Akın Özkan (24), Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takım kadrosuna girerek kentin gurur kaynağı oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıfı öğrencisi olan Özkan, ortaokul yıllarından bu yana yüzme eğitimleri aldığını ve su sporlarına meraklı olduğunu, yaklaşık bir yıldır da Sualtı Hokeyi ile ilgilendiğini söyledi. Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takım kadrosunda 10 numara ile ay-yıldızlı ekibin içine girdiğini kaydeden Özkan, “İngiltere’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, takım arkadaşlarım Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu ve Deniz Yılmaz ile birlikte, düzenlenen maçlarda mücadele ediyoruz. Sualtı hokeyi, iki takımın bir yüzme havuzunun altında birbirlerinin kalesine pakı göndererek gol atmak için mücadele ettiği, sporcuların birbirine temas etmeden oynadıkları bir spordur. Beni mutlu eden su sporunda oynamayı çok sevdiğim için bu branşı seçtim.Ayrıca, bu sporla ilgilenmemde bana her zaman destek olan aileme de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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