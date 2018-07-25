Osmaniyeli gezgin, 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi

Osmaniye gezgin 45 yaşındaki Orhan Gazi Çalık, bir buçuk yılda 13 ülke, 108 şehir gezip 89 Bin 776 kilometre yol kat ederek adından söz ettirmeyi başardı. “Osmaniye’nin Evliya Çelebisi” olarak anılmaya başlanılan ve günde 10 dolar gibi bir bütçeyle diyar diyar gezen müzisyen Orhan Gazi Çalık, gezi hikâyelerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Gezisinde Everest’e de çıktığını kaydeden Çalık, Dünya’nın farklı ülkelerini gezmeye devam edeceğini söyledi. Çıkaracağı kitapla Osmaniye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Çalık, evimyollar.com adlı bloğunda gezi hikayelerini takipçileriyle paylaştığını aktardı. Aynı zamanda müzisyenlikte yapan Orhan Gazi Çalık, bir buçuk yıl önce başladığı gezi macerasında yürüyerek ve otostop çekerek 13 ülke 108 şehir ve 89 Bin 776 km yol yaparak adından söz ettirdi. Siyasi tartışmalar ve günlük çekişmelerden yorulduğunda gezmeye ve farklı insanları tanımaya karar verdiğini ve “Sahip olduğunuz hayat sahip olduğunuz tek yaşam olmak zorunda değildir” parolasıyla gezmeye başladığını belirten Çalık, gezdiği ülkelerde yaşadığı hikayelerden oluşan gezi kitabı çıkaracağını söyledi. “Evim yollar” adlı 450 sayfa tutan kitabının çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çalık, “Bir buçuk yıl boyunca Kamboçya, Japonya, Tayland, Malezya, Singapur, Endonazya, İran, Ermenistan, Gürcistan, Güney Kore, Filpinler, Hindistan ve Nepal’i gezdim. Burada farklı insanları tanıdım.” dedi.

GÜNLÜK 10 DOLAR BÜTÇEYLE

İlk yurtdışına çıktığında 300 kelime İngilizce ile konuştuğunu ancak aradan geçen zamanda artık felsefi düzeyde İngilizce konuşup yazabildiğini belirten Osmaniyeli Evliya Çelebi günlük 10 dolar gibi bir bütçeyle bu gezileri yaptığını anlattı. Gezilerde maddi olarak çok sıkıntılar çektiğini yerine göre aç kaldığını ve birkaç öğünle gün geçirdiğini belirten Çalık, “Otostop çekerek ve yürüyerek gezilerime devam ediyorum. Farklı insanlar farklı yerler tanıdım. Gezilerimde aç kaldım ölüm tehlikeleri atlattım ancak yürüyüşüme devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim.” diye konuştu. Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık şunları söyledi: “Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı. Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim önemli olan insan olmak öncelikle.” Gezisi sırasında 8 bin 888 rakımlı Everest’in 5 Bin 650 rakımına kadar çıkan Çalık, çıkaracağı kitaba destek beklediğini sözlerine ekledi.