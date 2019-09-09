Osmaniyeli Gta Display, Avrasya’nın En Büyüğünde!

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyası, 19 – 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan 21. Uluslararası SIGN İstanbul fuarında buluşuyor. Osmaniye’den GTA Display’in de aralarında olduğu Türkiye’nin lider firmaları ile bu alandaki küresel markalar, yeni teknolojilerini ve inovatif uygulamalarını SIGN İstanbul 2019’da sergileyecek.

Tarsus Turkey tarafından Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek olan, alanının Avrasya’daki en büyük fuarı SIGN İstanbul, “Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, LED & LED Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon” ana başlıkları altında en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojilere ev sahipliği yapacak. Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’yı içine alan geniş bir coğrafyada milyarlarca dolarlık pazarın en önemli ihtisas buluşması olarak nitelendirilen SIGN İstanbul’da bu yıl 30 ülkeden 350 katılımcı yer alıyor. Çoğunluğu doğrudan alıcı konumundaki yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 profesyonelin ziyaret edeceği organizasyon süresince, 70 milyon dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Anadolu’dan binlerce alıcı gelecek

SIGN İstanbul fuarının organizatörü Tarsus Turkey tarafından, bu yılki fuara özel olarak geliştirilen katılımcı – satın almacı buluşmalarına yönelik Hosted Buyer programı sayesinde, dijital baskı ve endüstriyel reklam sektörünün Anadolu genelindeki büyük alıcıları, özel olarak fuara davet edilerek, katılımcı firmaların standlarında doğrudan birebir görüşmeler yapmaları sağlanacak.

SIGN İstanbul’a Promosyon Sokağı kuruluyor!

SIGN İstanbul, bu yıl Promosyon Sokağı’na da ev sahipliği yapıyor. Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuar alanına kurulacak olan Promosyon Sokağı’nda, en yeni baskı teknolojileri kullanılarak adet sınırı olmaksızın, farklı tasarımların porselen, cam, kumaş, ahşap, plastik gibi hemen her türlü malzeme üzerine işlendiği inovatif ve modern promosyon malzemeleri bir arada sergilenecek.

Fuar ziyaretçilerini çeşitli sürprizler bekliyor

Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul ziyaretçilerini çeşitli sürprizler de bekliyor. Prodigital firması, standını ziyaret eden bir şanslı firma yetkilisine yüksek kalitedeki ThunderJet X1602 iç ve dış mekan baskı makinesi hediye ederken, CMYK firmasının standını ziyaret eden bir şanslı ziyaretçi Liyu optik okuyuculu plotter, A ve A firmasının standını ziyaret eden bir şanslı ziyaretçi Graphtec CE LITE-50 kesici plotter, İstanbul Reklam standının ziyaretçilerinden toplam dört kişi ise Partner optik gözlü folyo kesici, Camelon kokusuz boya, dökme vinil ve baskı folyosu hediyelerinin sahibi olacak.

SIGN İstanbul 2019, sürpriz hediyelerin yanı sıra ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği ve artık geleneksel hale gelen araç kaplama etkinliği ile bu yıl ilki düzenlenecek olan Marketing Türkiye konferanslarına da ev sahipliği yapacak. Fuarın konferans ayağında 20 Eylül Cuma günü, sektör profesyonellerine yönelik inovatif bakış açısı kazanma ve karlılıklarını artırma yolları konuşulurken, 21 Eylül Cumartesi günü orta ölçekli firmalar için büyüme ve sürdürülebilir iş fırsatları yakalama konuları ele alınacak. Aynı gün saat 12:00 – 16: 00 arasında Unifol firması tarafından düzenlenecek olan araç kaplama yarışması sonunda ise ilk üçe kalanlara çeşitli hediyeler verecek.

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