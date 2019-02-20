Osmaniyeli güreşçiler, Şanlıurfa’dan 13 dereceyle döndü

Osmaniye Güreşçiler, Şanlıurfa’da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B kategorisi Greko-Romen ve serbest sitil Güreş Grup Birinciliği Yarışmalarından 13 dereceyle döndü. Grekoromen ve serbest stilde 12 ilden 300’ün üzerinde sporcunun dereceye girebilmek için kıyasıya güreştiği yarışmalar, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları dereceye girebilmek için minderde ter döktü. Müsabakalar sonunda, Greko-Romen sitilde 45 kiloda Barış Dere birinci, 48 kiloda Kemal Sevgi 2’nci, 51 kiloda Cengizhan Topçu birinci, 60 kiloda Serkan Sarıyar 2’nci, 65 kiloda Kadir Yıldız 4’üncü , 71 kiloda Celal Ersoy birinci, 80 kiloda Nurşat Taşçı birinci, 92 kiloda A.Hüseyin Biber 3’üncü ve 110 Kiloda Berat Kılıç birinci olurken, Serbest sitilde ise 55 kiloda Ramazan Kabalı 2’nci, 65 kiloda Yusuf Dölcen 2’nci, 80 kiloda Abdulsamet Tunç 3’üncü, 110 kiloda Serdar Özcan 2’ncicilik derecesi elde etti. Başarılı olan sporcular 8 – 10 mart tarihleri arasında Aydının Didim İlçesinde yapılacak olan genç B erkekler Güreş Türkiye şampiyonasında Osmaniye’yi temsil edecekler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE