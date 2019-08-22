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Osmaniyeli İzcliler, Malazgirt'e uğurlandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniyeli İzcliler, Malazgirt’e uğurlandı139 defa okundu

kategorisinde,22 Ağu 2019 - 15:26 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli İzcliler, Malazgirt’e uğurlandı

Osmaniye Belediyesi İzcilik İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü ve 1071 Alpaslan İzcilik ve Spor Kulübü üyeleri, Malazgirt Zaferinin 948’inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş’un Malazgirt İlçesine uğurlandı. Samet Aybaba Spor Tesisi ve İzcilik Kampında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 izci öğrenci izci liderleri tarafından bilgilendirildi. İzciler, okunan şiirler ve söylenen marşlar sonrasında 3 gün sürecek kampa katılmak üzere aileleri ile vedalaşıp yola çıktılar. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, izcilere hitap ettiği konuşmasında, “Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt zaferinin yıldönümünde Malazgirt’te yapılacak olan etkinliklerde Osmaniye Belediyesi İzcilik İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü ve 1071 Alpaslan İzcilik ve Spor Kulübü olarak Osmaniyemizi en iyi şekilde başarıyla temsil edeceğinize inanıyor bundan onur ve mutluluk duyuyorum. Anadolu bizim uğrunda amansız mücadeleler verdiğimiz vatan toprağımızdır. O yüzden orada bulunarak milli şuur ve bilinçle birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiniz mesajla da tüm dünyaya bu topraklarda hep var olacağımızı tekrar göstermiş olacağız inşallah. Milli şuur bilinciyle orada yapacağınız kampta güzel vakit geçireceğinizi umut ediyorum. Sevgili gençler, değerli velilerimiz hepinizi Belediye Başkanımız Kadir Kara, Osmaniye Belediyemiz ve şahsım olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar dileyerek güle güle gidip dönmenizi temenni ediyorum.” dedi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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