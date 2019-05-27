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Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak9 defa okundu

kategorisinde,27 May 2019 - 15:24 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak

Türkiye Judo Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 60 kiloda şampiyon olan Sefa Tunç, 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde Romanya’da yapılacak olan minikler balkan şampiyonasında ülkeyi ve Osmaniye’yi temsil edecek. Minikler Judo Türkiye Şampiyonası İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda 67 ilden 1139 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Osmaniye’den Minikler Türkiye Judo Şampiyonası katılan Sefa Tunç, Türkiye Şampiyonu olarak derece elde etti. Başarılı sporcu Tunç, Romanya’da yapılacak olan minikler balkan şampiyonasına katılacak.

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