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Osmaniyeli judoculardan Türkiye derecesi107 defa okundu

kategorisinde,18 May 2018 - 13:57 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli judoculardan Türkiye derecesi

Karaman’da, Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Osmaniyeli judoculardan 48 kiloda Ayşegül Gök Türkiye 3’üncüsü, 32 kiloda Ayşenur Güneş ise Türkiye 5’incis olarak derece elde etti. Okul Sporları 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Judo Küçükler Türkiye finalleri sona ererken, müsabakalara Osmaniye’yi temsilen 5 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Osmaniyeli judocular Ayşegül Gök ve Ayşenur Güneş Türkiye derecesi elde ettiler. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, başarılı sporcuyu ve Antrenörünü makamına kabul ederek tebrik etti.

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