Osmaniye’li Kaymakamların Görev Yerleri Belli Oldu

Ankara’da düzenlenen Kura Töreni ile meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan 104. Dönem Kaymakam Adayı Hemşehrilerimizin asıl görev yapacakları yerler belli oldu.

Osmaniyeli Bürokrat ve Akademisyenler Platformu (OBADER)’in konuyla ilgili araştırmasına göre,

Memleketimizin yetiştirdiği genç Değerler, hepsi pırlanta gibi, birbirinden kıymetli Mülki İdare Amiri Hemşehrilerimiz;

* HASAN KURT, Ordu Çaybaşı Kaymakamlığına,

* MUHAMMED USAME SOYSAL ,, Kayseri Sarıoğlan Kaymakamlığına,

* BATUHAN BİNGÖL, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamlığına,

Atandılar.

. Kaymakamlarımız, Kararnamelerinin yayınlanmasının ardından görev yerlerinde Kaymakam olarak vazifelerine başlayacaklar.

Bu vesile ile Osmaniye’mizin genç değerleri, gururumuz olan Değerli Kaymakamlarımızı tebrik ediyor, mesleki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Allah mahçup etmesin.

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