 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort kartal escort maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 22 EKİM 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.682
DOLAR 5,6815
EURO 6,5197
ALTIN 223,27
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Osmaniye’li Kaymakamların Görev Yerleri Belli Oldu469 defa okundu

kategorisinde,22 Eki 2018 - 17:27 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’li Kaymakamların Görev Yerleri Belli Oldu

Ankara’da düzenlenen Kura Töreni ile meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan 104. Dönem Kaymakam Adayı Hemşehrilerimizin asıl görev yapacakları yerler belli oldu.
Osmaniyeli Bürokrat ve Akademisyenler Platformu (OBADER)’in konuyla ilgili araştırmasına göre,
Memleketimizin yetiştirdiği genç Değerler, hepsi pırlanta gibi, birbirinden kıymetli Mülki İdare Amiri Hemşehrilerimiz;
* HASAN KURT, Ordu Çaybaşı Kaymakamlığına,
* MUHAMMED USAME SOYSAL ,, Kayseri Sarıoğlan Kaymakamlığına,
* BATUHAN BİNGÖL, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamlığına,
Atandılar.
. Kaymakamlarımız, Kararnamelerinin yayınlanmasının ardından görev yerlerinde Kaymakam olarak vazifelerine başlayacaklar.
Bu vesile ile Osmaniye’mizin genç değerleri, gururumuz olan Değerli Kaymakamlarımızı tebrik ediyor, mesleki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Allah mahçup etmesin.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ