Osmaniyeli Milli Atletten dünya dördüncülüğü

Osmaniye Milli Atlet Oğuzhan Usta, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fas’ta düzenlenen şampiyonada 63 metre Cirit Atma’da bronz madalya kazanarak dünya dördüncüsü oldu. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi ve Osmaniye Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olan Milli Atlet Oğuzhan Usta, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 2-9 Mayıs tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de Liselerarası Dünya Olimpiyat Şampiyonası atletizm Gençler 63 metre atarak bronz madalya kazandı. Şampiyonaya dünya genelinde ki 59 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldı.Türkiye’den ise yarışmaya yüzme, jimnastik, atletizm ve bocce dallarında 64 sporcu yer aldı. Kente dereceyle dönen Oğuzhan Usta, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret ederek mutluluğunu dile getirdi. Usta, “Bana bugüne kadar her alanda yardımcı olan başta Osmaniye Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun olmak üzere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze ve Antrenörüm Mustafa Yiğitte, teşekkür ediyorum. Spor hayatıma en iyi şekilde devam edip 2020 olimpiyatlarına katılmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışacağım.” dedi. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise Oğuzhan Usta’yı tebrik ederek, genç sporcuya her alanda destek olacaklarını bildirdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE