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Osmaniyeli Milli Atletten Türkiye derecesi42 defa okundu

kategorisinde,07 Haz 2018 - 22:45 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli Milli Atletten Türkiye derecesi

Osmaniyeli Milli Atlet Oğuzhan Usta, katıldığı şampiyonada, Cirit atlama 64.31’lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğindeki Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, 16 ülkenin katılımıyla İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti’nde gerçekleştirildi. Elde ettiği derece ile gurur kaynağı olan Sporcu Oğuzhan Usta, 17. Balkan U18 (Yıldızlar) Atletizm Şampiyonasında Milli takım kadrosunda hem Türkiye’yi hem Osmaniye’yi temsil edecek. İstanbul’daki şampiyonaya katılacak olan ülkeler ise şunlar: Türkiye, Ermenistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin, 2002’den bu yana yapılan şampiyonada bugüne dek 71 altın, 90 gümüş, 72 bronz olmak üzere toplam 233 madalya elde ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı ekibin, 279 madalyası olan Romanya’dan sonra şampiyonanın en fazla podyum gören ikinci takımı durumda olduğu kaydedildi.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

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