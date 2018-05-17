Osmaniyeli nohut üreticileri Adıyaman’ı gezdi

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde nohut üretimi yapan çiftçilere yönelik, “Nohut Eken Sağlık Biçer Yayım Projesi” kapsamında Adıyaman’a teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Adıyaman’da sertifikalı tohumluk üretimi yapan Olgunlar Tarım’a ziyaret gerçekleştirildi. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan tarafından bölgede yapılan tarımsal faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verildi. Ardından,Olgunlar Tarım üretim alanları gezildi.Burada çiftçi ve teknik personeller farklı nohut,arpa,buğday,mercimek ve tritikale çeşitlerini görme fırsatı bulup yetkililerden bilgi aldılar.Sonrasında işletmenin depolama ve paketleme bölümleri gezildi. Geziye katılan Osmaniye ekibi ise güzel bir şekilde kendilerini ağırlayan başta Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürü Adil Alan olmak üzere,Olgunlar Tarım yetkilileri ve çalışanlarına ilin nohut yetiştiriciliğine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

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