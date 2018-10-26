Osmaniyeli özel sporcular, Türkiye birincisi oldu

OSMANİYE Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Futbol Takımı, 25 ilin katıldığı Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası sona erdi. Yapılan müsabakalarda Türkiye Şampiyonu, Osmaniye Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü olurken, İzmir Hasan Tahsin İş Okulu Spor Kulübü ikinci, Yalova Özel Yıldızlar Spor Kulübü üçüncü ve Kayseri Aile Sosyal Politikalar Spor kulübü ise dördüncü oldu. Federasyon Asbaşkanı Efkan Korkmaz, “Samsun ilinde yağış altında oynanan müsabakalarda göstermiş olduğunuz birbirinden güzel performanslarla bizleri mest ettiniz, gerek rakip takım arkadaşlarınıza gerek antrenör ve idarecilerinize göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı sizleri tebrik ediyor, Özel Sporcularımızın sahalarda kendisini gösterme fırsatı veren antrenör ve İdarecilerimize ayrıca teşekkür ediyorum”. dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ise elde edilen Türkiye birinciliğinden dolayı özel sporcuları tebrik edip başarılar dilerdi.

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