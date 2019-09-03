Osmaniyeli Sporcu Kick Boks’ra Avrupa üçüncüsü

Osmaniyeli Sporcu Burhan Karık, Macaristan’ın Gyor şehrinde yapılan ve 36 Avrupa ülkesinin katıldığı Avrupa Gençler Kick-boks Şampiyonasında, rakiplerini yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Osmaniye Kenan Karık Kick Boks Kulübü Milli Takım Antrenörü Kenan Karık’ın oğlu Burhan Karık Maceristan’da yapılan Avrupa Gençler Kick-boks Şampiyonasında finalde Slovan rakibini yenerek çeyrek finale çıktı. Yarı finalde ise İrlandalı rakibini yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Yarışmaya katılan diğer sporcu Ferit Özdemir’de Macar rakibine karşı şanssızlık eseri elendi. Osmaniye Kick Boks İl temsilcisi Muzaffer Akkaya, Milli Takım Antrenörü Kenan Karık ve Sporcu Burhan Karık, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret etti. Osmaniyeli 2 başarılı sporcunun Avrupa Kick boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmesinin gurunu yaşadığını belirten İl Müdürü Loğoğlu, başta Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık olmak üzere diğer sporcu Ferit Özdemir’i de şampiyonada gösterdiği mücadeleden dolayı kutladı. Loğoğlu, “Sporcuları yetiştiren Milli Takım Antrenörü Kenan Karık ve il temsilcimiz Muzaffer Akkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

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