Osmaniyeli sporcular 19 madalyayla döndü

OSMANİYE Judo takımı sporcuları, Adana’da gerçekleşen “4. Uluslararası Türk Dünyası Şehirleri Judo Turnuvası” müsabakalarından 19 madalya ile kente döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dağıstan,Tebriz ve Nahcivan ‘ın yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adıyaman, Konya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Mersin ve Kilis illerinden 80’i kız, toplam 460 sporcu katıldı. Turnuvada Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan judo takımı, minik erkeklerde takım halinde şampiyon, minik kızlarda takım halinde 3’üncü, yıldız erkekler ve kızlarda ise takım halinde 3’üncü oldu. 24 sporcu ile müsabakalara katılım sağlayan judo takımı turnuvadan 19 madalya alarak kente döndü. Turnuvada derece elde eden sporcular ise şöyle; İbrahim Efe Tunç, Ahmet Talan, Mulla Samet Avcı, Ayhan Talan, Eren Cem Çoban, Sefa Tunç, Zeynep Çağlar, Cennet Esma Demir, Gülsena Kütük, Ayşenur Güneş, Ayşegül Gök, Muhammet Elbaş, Ömer Kağan Doğan, Ahmet Eyde, Nurgül Günbatı Aybüke Özkan, Elif Cemre Koca, Fatma Şeyma Avcı ve Nazmi Talan

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