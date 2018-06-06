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Osmaniyeli sporculardan atletizm derecesi177 defa okundu

kategorisinde,06 Haz 2018 - 15:40 tarihinde yayınlandı
Osmaniyeli sporculardan atletizm derecesi

Osmaniye Sporcular, Adana’da düzenlenen küçükler atletizm festivali bölge müsabakalarında, Kadirli ilçe karması bayan takımı bölge birincisi olurken erkek takımı ise bölge ikincisi olarak derece elde etti. Atletizm Federasyonu ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan “Küçükler Atletizm Festivali Bölge Müsabakaları tamamlandı. Yüreğir Serinevler Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen müsabakalara Adana’nın yanı sıra Mersin ve Osmaniye illerinden 42 sporcu katıldı. Uzun atlama, yüksek atlama, 60 metre ve 1000 metre koşu, fırlatma topu ile 5×80 metre bayrak yarışları gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen müsabakalar da sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için yarıştılar. Osmaniye adına yarışmaya katılan Kadirli ilçe karması Bayan takımı bölge birincisi, erkek takımı ise bölge ikincisi olarak derece elde ederek kentin gurur kaynağı oldular.

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