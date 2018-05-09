Osmaniyeli Yıldız Taekwandocular Türkiye finalinde

Adıyaman’da gerçekleştirilen okullar arası Taekwando Kız – Erkek yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakalarında derece yapan Osmaniye Taekwando takımı Türkiye finaline yükseldi. Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Türkiye geneli 160 erkek, 105 bayan toplam 265 sporcunun 20 İlden katılımı ile Adıyaman Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda final vizesi alan takım ve sporcular belli oldu. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü adına İli temsil eden 57 Kiloda Yıldız Erkek – Furkan Çanak grup birincisi, 55 kiloda Yıldız Kız- Ecenur Karslı grup ikincisi, 33 kiloda Yıldız Erkek- Rıfat Eser – grup üçüncüsü, + 65 Kiloda Yıldız Erkek- Alp Eren Delikişi grup üçüncüsü, 41 kiloda Yıldız Kız- Işık Cemre Karataş grup üçüncüsü, 44 kiloda Yıldız Kız- Esra Dizlek grup üçüncüsü ve 51 Kiloda Yıldız Kız- Saniye Güneş – grup üçüncüsü oldu. Grup Müsabakalarında derece elde eden sporcular 23-27 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Kız- Erkek Türkiye birinciliği Müsabakalarına katılmaya hak kazandıkları kaydedildi.

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