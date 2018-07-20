Osmaniyeliler Derneği Hamamönü Kabakçı Konağında Kendi Binasında Uluslararası Öğrencileri Misafir Etti

30 Ülkeden 150 Uluslararası öğrencinin katıldığı, “Uluslararası Eğitimcinin Eğitimi ve Kültür Turu” kapsamında öğrencileri Hamamönü Kabakçı Konağında misafir etti. Ağırlıklı olarak Avrupa Ülkeleri, Asya, Afrika, Güney Amerika, Uzak Doğu(Çin), Baltık Ülkeleri, İskandinav Ülkelerinden gelen öğrencilere Osmaniyemizin yöresel ürünlerinden olan bayram kömbesi ve yer fıstığından ikram etti. Sohbet havasında geçen programda Sayın Milletvekilleri ve Osmaniyeliler Derneği Genel Başkanı Sayın Talip ERSOY “Şehitler Diyarı Yiğit Osmaniyemizin kültürel değerlerini çeşitli Ülkelerden gelen öğrencilere anlatmaktan mutluluk duyduklarını ve buraya gelen öğrencilerinde kültürel kaynaşma kapsamında Osmaniyemize gelerek kültürümüzü yerinde görmelerini söylediler.” Programa, Adana Milletvekili ve ODER Onursal Başkanı Sayın Ayşe Sibel Ersoy , Osmaniye Milletvekili Sayın Mücahit DURMUŞOĞLU , Osmaniyeliler Derneği Genel Başkanı Talip Ersoy , Osmaniyeliler Derneği Genel Sekreteri Gökhan Bozann , Osmaniyeliler Derneği Denetim Kurulu üyesi Av. İbrahim Ethem Yiğit , Ankara ODER Öğrenci Topluluğu Başkanı Mücteba GÜRZ, Ankara ODER Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Ataç YÜLEK katıldı. Başak Gazetesi sahibi Sayın Bahri ÇOLPAN, Osmaniyemizin yöresel ürünlerinden olan yer fıstığı, bayram kömbesi ve fıstık maketi göndererek bu programa katkı sağlamıştır. Tüm etkinliklerimize Osmaniye’den her zaman destek olan Bahri Çolpan ağabeyimize Osmaniyeliler Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz.

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