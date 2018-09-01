Osmaniye’nin 3 Vali Yardımcısı Değişti

Osmaniye’de görev yapan 3 vali yardımcısının görev yerleri değişti.
Gidenler
Osmaniye Vali Yardımcısı Muammer Balcı Uşak Vali Yardımcılığına,
Osmaniye Vali Yardımcısı Mehmet Öz, Nigde Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliğine
Osmaniye Vali Yardımcısı Huriye Küpelikan, Adana Vali Yardımcılığına atandı.
Gelenler
Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz Osmaniye Vali Yardımcılığına
Türkoğlu Kaymakamı Hakan Ezgi Osmaniye Vali Yardımcılığına
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, Osmaniye Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.