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Osmaniye’nin 3 Vali Yardımcısı Değişti1760 defa okundu

kategorisinde,01 Eyl 2018 - 09:01 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’nin 3 Vali Yardımcısı Değişti

Osmaniye’de görev yapan 3 vali yardımcısının görev yerleri değişti.

Gidenler

Osmaniye Vali Yardımcısı Muammer Balcı Uşak Vali Yardımcılığına,

Osmaniye Vali Yardımcısı Mehmet Öz, Nigde Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliğine

Osmaniye Vali Yardımcısı Huriye Küpelikan,  Adana  Vali Yardımcılığına atandı.

Gelenler

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz Osmaniye Vali Yardımcılığına

Türkoğlu Kaymakamı Hakan Ezgi Osmaniye Vali Yardımcılığına

Şırnak  Vali Yardımcısı Adem Ergül, Osmaniye  Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

 

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