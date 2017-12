Osmaniye’nin Tanıtımı Ve Osmaniyelilik

Bir çoğumuzun başına gelmiştir, şehir dışında Osmaniyeliyim dediğinizde “ Adana Osmaniye mi?” sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Yirmi yılı aşkın süredir il olan Osmaniye hala il olarak bilinmiyor ve Adana’ nın ilçesi olarak görülüyor.

Osmaniye ‘nin tanıtımı için Başak gazetesi sahibi sayın Bahri ÇOLPAN öncülüğünde bir dernek kuruldu. İnşallah bu dernek bu konuda faydalı faaliyetler yapacaktır.

Osmaniye ‘nin tanıtımı konusunda şehrimizin ülke çapında başarılar elde etmesi yada başarılı bireyler yetiştirmesi şarttır. Bu bireyler siyasetçi , sanatçı, yazar, çizer, bilim adamı gibi olabilir. Yani Devlet BAHÇELİ’ler , Yaşar KEMAL’ler, Ümit BESEN’ler ve Samet AYBABA ‘ların sayısını artırmak zorundayız.Yada sürtünme konusunda çığır açan Prof. Dr. Ali ERDEMİR’ leri, halk ozanı Abdulvahap KOCAMAN ‘ları yüceltmek ve sahip çıkmak durumundayız.

Geçtiğimiz hafta OKÜ ‘de uluslararası bir sempozyum yapıldı. Birçok katılımcı üniversitemizin kampüsünü ve yeni binaları görünce şaşırarak beğendiler. Bu tür etkinlikler de şehrin tanıtımı için çok önemlidir.

Yukarda saydığımız faktörlerden de daha önemli olan şey aslında Osmaniye’lilik bilincidir.Osmaniye göçle büyümüş bir şehirdir. Osmaniye’de doğanların kendini Osmaniye’ nin sahibi görüp burda yaşayan ve buraya hizmet veren kişilere sen şuralısın! diyerek dışlaması bu bilincin oluşmasını engellemektedir. Ayrıca dışardan gelenlerde, doğdukları yeri unutmadan doydukları yere sahip çıkmalı ve artık ; Osmaniyeli olduklarını her ortamda ifade etmeli ve Osmaniye’ye sahip çıkmalıdırlar.

Osmaniye’nin yakın gelecekte büyükşehir oluşu ile 7 Ocak mahallesi , Kadirli’nin Değirmendere Köyü ile aynı hale gelecektir ilçelerimize sahip çıkmak ve onların her türlü zenginliklerinden faydalanmak da gerekir. Kadirli , Düziçi ve Bahçe gibi tarihi çok eski ilçelerde zenginliğimize ve tanıtımımıza katkı saylayacaktır. Örneği; Karatepe/ Arslantaş .. bölgede önemli bir tarihi mekandır.Yine Düziçi kaplıcası da önemli bir sağlık turizmi mekanıdır. Toprakkale’nin resterasyonu , Kastabala’nın kazı çalışmalarının bitirilmesi v.b turizm yatırımları da önem arz etmektedir.

Tarım ürünlerimizi tanıtıcı amblem , hediyelik eşya gibi ürünlerle desteklemek de çok önemlidir.Şehre dışardan gelen bir kişi Osmaniye’ye has yerleri gezmek ve Osmaniye hatırası hediyeler almak istiyor. Sadece fıstık yeterli mi? Fıstıktan yapılabilecek hediyelik ne varsa yapılmalı, Kadirli’nin turpundan yapılacak ne varsa yapılmalı, Ali UMUŞ bıçağını, Andız tesbihini, Karatepe kilimini ne varsa destekleyip öne çıkarmalıyız.

Sporda elbette tanıtım için çok önemli bir etkendir. Gerek futbolda ve gerekse diğer spor dallarında sporcu yetiştirmek , tanıtımıza çok büyük katkı sağlayacaktır.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmak da tanıtım için önemlidir. Örnegin; bir spor müsabakasının Osmaniye alınması ,festivallere uluslar arası konuklar davet edilmesi gibi ,

Osmaniye’nin tanıtımı için önce ‘’OSMANİYELİLİK’’ bilinci oluşmalı ve hepimiz bu konuda siyaset dahil, Daha birçok stratejik ve derin çalışmalarla farklılıkları bir tarafa koyup, elbirliği ile çalışmamız gerekmektedir. Saygılarımla..

