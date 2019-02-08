Osmaniye’nin tarihi konakları örnek alınarak yapıldı

OSMANİYE Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, yeni hizmet binasının dış görünümünün kentin tarihi konakları örnek alınarak projelendirildiğini söyledi. Hamit Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezimiz, yeni hizmet binamızda vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacaktır. Hizmet Binamızın yapımı KDV dahil 8 milyon 147 Bin liraya mal olmuştur.” dedi. Fakıuşağı Mahallesi Alper Akınoğlu Caddesi üzerinde bulunan hizmet binasının dış görünümünün Osmaniye’nin eski konakları örnek alınarak projelendirdiklerini belirten Coşkun, “Binamızın içinde ise modern mimari özellikleri kendisini göstermektedir. Bakanlığımızın hizmet verdiği şehit ve gazi yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve tüm ailelerimize hizmet modellerini en güzel şekilde vatandaşlarımıza sunacağımız bodrum, zemin artı üç kattan oluşan hizmet binamızda; 100 kişilik konferans salonumuz, toplantı salonlarımız, komisyon odalarımız, çocuk etkinlik odası, oyunla terapi odası, kütüphane, aile ihtiyaç odaları, Yemekhane ver her birimimize ait özel bölümler yanında binamızın bahçesinde çocuklarımız için oyun alanı, vatandaşlarımız için de kameriyeler yer almaktadır.” dedi. Müdür Coşkun, açıklamasını şöyle tamamladı: “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi yeni Hizmet Binamızın Osmaniye’mize Kazandırılmasında Büyük Destekleri nedeniyle Başta Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendiye, Milletvekilimiz Mücahit Durmuşoğlu Bey ve Milletvekilimiz İsmail Kaya Beylere, Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun Bey’e, Özel İdare Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok Teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğümüz yeni hizmet binamızın ilimize hayırlı olmasını temenni ederken bütün personelimiz ile vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.”

İbrahim EMÜL