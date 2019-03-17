Osmaniye’nin yeni yaşam ve eğlence merkezi Masal Park kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Havanın kapalı ve yağmurlu olmasına rağmen açıldığı ilk andan itibaren onlarca ziyaretçinin akınına uğrayan Masal Park’ın ilk on gün boyunca haftanın yedi günü, daha sonra ise Pazartesi hariç her gün açık olacağı bildirildi. Yenilenen yüzü ve yönetimi ile ziyaretçilerini karşılayan Masal Park’a girişlerde artık ücretsiz olacak.

Eklenen oyun grupları ile Osmaniye ve çevre il ve ilçelerin eğlence ve yaşam merkezi olan Masal Park, kapılarını tekrar açmasının ardından ziyaretçilerden tam not aldı. İlk günden bir çok ziyaretçinin geldiği Masal Park’ta çocuklar yağmurlu ve soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendiler.

BÖLGE İÇİN FIRSAT

Park ünite fiyatlarının dört liradan başladığı konseptte, öncelik çocukların güvenliği ve konforu olarak yeniden tasarlandı. Hatay’dan gelen bir ailenin sözleri ise Masal Park’ın bölge açısından önemini gözler önüne serdi. Mehmet Yavuzoğlu verdiği beyanda şunları söyledi: “Aylar önce de gelmiştik. Çocuklar çok sevmişlerdi. Ancak bazı olumsuz durumlarda yok değildi. Tekrar açıldığını sosyal medyadan duyup yeniden gelmek istedik. Öncelikle yeni yönetimi kutlarım. Çok doğru bir işe imza atarak girişleri ücretsiz yapmışlar. Oyun gruplarının çalışır durumda olması bizleri çok mutlu etti. Hatay, Büyükşehir ama maalesef böyle bir parka sahip değil. En yakın illerden biri olan Osmaniye’de böylesi bir eğlence merkezinin olması büyük fırsat. Artık sık sık gelip hem Masal Park’ı hem Osmaniye’yi ziyaret etme imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.

OGC YÖNETİMİ, MASAL PARK’I GEZDİ

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil ve Avcı ve yönetim kurulu açılışa katılarak parkta inceleme yaptı. Büyük değişikliklere imza atıldığını belirten Avcı şunları söyledi “Bu Eğlence merkezi Osmaniye için büyük bir fırsat. Herkesin gelip görmesini isterim. Rahatlıkla aileler ve çocukları gelip gezebilir. Masal Park yönetimini, kısa zamanda gerçekleştirdikleri değişimden dolayı kutlarım. Sadece bir eğlence merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam alanı oluşturulmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”