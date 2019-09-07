Osmaniyespor evinde ilk yenilgisini aldı:1-2

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 2’nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı’nda saat 15.30’da başlayan maçı, Mehmet Terece, Mehmet Sıraç Akpınar ve Orhan Timurtaş hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 38’inci dakikasında Karacabey Belediyespor oyuncusu Abuzer Gaffar Toplu, attığı golle rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. Konuk takım oyuncusu Selçuk Kaban 54’üncü dakikada topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Uzatma dakikalarında Osmaniyesporlu Cihat Ateş attığı golle durumu 2-1 yaptı. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşma sonunda Osmaniyespor FK, sahadan puansız ayrılırken, Karacabey Belediyespor ise hanesine 3 puanı kaydetti.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Mehmet Sıraç Akpınar (xxx), Orhan Timurtaş (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (x), Ali Emre Erhal (x), Burak Kara (x) (Dk.46 Furkan Demir), Ahmet Baykal (xx), Ekrem Sütçü (x), Kerim Bölük (xx), Metehan Mimaroğlu (x), Deniz Karadeniz (xx) (Dk.66 Taşkın Kartal), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx) (Dk.71 Cihat Ateş), Tevfik Şanver (x), Onur Kızıltaş (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Hasan Kaya (xx), Hasan Güleryüz (xx), Saruhan Fındıkçı (xx) (Dk. 61 Sergen İlhan), İlyas Yılmazer (xxx), Muhammet Fettahoğlu (xx), Abuzer Gaffar Toplu (xxx) (Dk.73 Ömer Çetinbaş), Gökhan Cingirt (xxx), Onur Özcan (xx), Selçuk Kaban (xxx), Rasimcan Değirmenci (xx), Sadık Arda Yılmaztürk (xx) (Dk. 88 Ömer Faruk Gümüş)

GOLLER: Dk. 38 Abuzer Gaffar Toplu, Dk. 54 Selçuk Kaban (Karacabey Belediyespor), Dk.90+2 Cihat Ateş (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk.35 Saruhan Fındıkçı, Dk.67 Hasan Kaya, Dk. 87 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor), Dk. 52 Kerim Bölük, Dk.64 Ali Emre Erhal (Osmaniyespor FK)

Haber:İbrahim EMÜL / OSMANİYE