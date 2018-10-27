Osmaniyespor FK – Kemerspor 2003: 4-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 10’uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Kemerspor 2003’ü 4-0 yendi. Karşılaşmanın ilk golünü sarı yeşilli ekip oyuncularından Eser Akbaş 11’inci dakikada attı. İlk yarı Osmaniyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarının ilk dakikalarında Ergun Cengiz, karşılaşmanın ikinci golünü rakip takımın filelerine gönderdi. 57. dakikada ise Osmaniyesporda Sergen Ekinci’nin ortasını değerlendiren Ferhat Duman karşılaşmanın 3’üncü golünü kaydetti. 63’üncü dakikada ise Ergun Cengiz, kendisinin ikinci takımın ise 4’üncü golünü attı. Karşılaşma Osmaniyespor FK’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. 5 malubiyeti ve iki beraberliği bulunan Osmaniyespor FK, ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 11’e çıkarttı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Nurettin Çiçek (xx), Mustafa Yüksel (xx)

OSMANİYESPOR FK: Batuhan Ünsal (xxx), Sergen Ekinci (xxx) (Dk.74 Gökhan Göz), Ferhat Duman (xxx) (Dk. 77 Salim Uzun) , Ergun Cengiz (xxx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xx) (Dk.38 Mehmet Tolunay Gül), İlyas Ekiz (xxx), Serkan Küçük (xxx), Alper Yener (xxx), Emrah Özyaylaz (xxx), Eser Akbaş (xxx), Onur Kızıltaş (xxx)

KEMERSPOR 2003: Faik Doğukan Duyum (x), Yunus Etli (x) (Dk.46 Mustafa Yüksektepe) , Semih Hatipoğlu (x), Oğulcan Evin (xx), Mehmet Kılıç (x), Ozan İpek (xx), Doğan Altınkaya (x) (Dk. 65 Olcay Meydan), Ahmet Maran (x) (Dk.15 Mehmet Meke), Umut Çelik (x), Serkan Dağ (x), Devrim Aksongur (x)

GÖLLER: Dk.11 Eser Akbaş, Dk. 47 – Dk.63 Ergun Cengiz, Dk.57 Ferhat Duman (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk.41 Ozan İpek, Dk. 85 Olcay Meydan (Kemerspor 2003), Dk. 51 Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK) /İbrahim EMÜL