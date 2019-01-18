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Osmaniyespor FK’ya moral ziyareti135 defa okundu

kategorisinde,18 Oca 2019 - 16:53 tarihinde yayınlandı
Osmaniyespor FK’ya moral ziyareti

Osmaniyespor FK, 20 ocak pazar günü, 7 Ocak stadyumunda kendi sahasında oynayacağı Pazarspor maçı öncesi moral depoladı. Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniyespor FK idmanını ziyaret etti. Futbolcularla tek tek tokalaşarak sohbet eden Garnizon Komutanı Sancaktar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Loğoğlu, rakip takım Pazarsporla yapacakları maçın iyi geçmesini dileyerek oyunculara tatlı ikram ettiler. Osmaniyespor FK Teknik Direktörü Recep Aydemir, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette üzerinde Emin Yılmaz Sancaktar ve Mustafa Loğoğlu adlarının yazılı olduğu 80 numaralı forma hediye edildi.

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