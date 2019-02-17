Osmaniyespor geliyor:4-0

Tff 3’üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 23’üncü hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor’u 4-0 yendi. Maçın ilk golünü 1o’uncu dakikada Osmaniyesporlu Yasin Elmas kaydederken, 51’inci dakikada Eser Akbaş ikinci, 59’uncu dakikada ise Yasin Elmas kendisinin ikinci, takımının ise 3’üncü golünü filelerle buluşturdu. Adıyamansporlu Ahmet Buğrahan, 4. ve 25’inci dakikalarda gördüğü sarı kartlarının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Osmaniyesporlu Alper Yener 65’inci dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı. Ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 4-0 yenilen Osmaniyespor FK, rövanşını aynı skorla almış oldu. Karşılaşmayı Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Halit Karacabay (xxx), Erdem Değirmenci (xxx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xxx) (Dk. 77 Serbay Can), Yasin Elmas (xxx) (Dk. 72 Mehmet Tolunay Gül), Sergen Ekinci (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Muhammet Ali Kurt (xxx), Murathan Buruş (xxx), İsmail Türkaslan (xxx), Alper Yener (xxx) (Dk.83 Mert Nuri Keskin), Emrah Özyaylaz (xxx), Eser Akbaş (xxx)

ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman Atakol (x), Mehmet Ali Yakışır (xx), Hakan Doğru (x), Eşref Koçak (x), Emre Keskin (x), Bahtiyar Dolma (xx), Semih Oğuz (x), Osman Yıldırgan (x) (Dk. 64 Batuhan Karagöz), Ahmet Buğrahan Tuncay (x), Baran Basut (x) (Dk. 57 Ulaş Sarı), Emre Adiloğlu (x) (Dk. 57 İsmail Bulut),

GOL: Dk.10 – Dk. 59 Yasin Elmas, Dk. 51 Eser Akbaş, Dk.65 Alper Yener (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk.4 – Dk.25 Ahmet Buğrahan Tuncay, (Adıyaman 1954 Spor), Dk. 58 Hüseyin Rüzgar, Dk. 87 Segen Ekinci (Osmaniyespor FK)

KIRMIZI KART: Dk.25 Ahmet Buğrahan Tuncay, (Adıyaman 1954 Spor)